Style And Habitus: Husserl’s Shift from Empathy to Communication

Boris Pantev

Sofia University “St. Kliment Ohridski”

https://doi.org/10.53656/phil2023-03-01

Abstract. This article explores the key role of “experiential style” (Erfahrungsstil) in Husserl’s account of social habituality. It demonstrates the developmental bridge this concept throws between the distinct intentionalities of empathy and communalization.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Дедукция на категориите в една дефиниция за изкуство

Доц. д-р Иван Колев

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/phil2023-03-02

Резюме. В съвременната литература най-авторитетна относно дефинирането на изкуството се явява институционалната теория, възникнала като отговор на радикализациите в модерното изкуство, свързани с ready-made, попарта, концептуализма и други течения…

виж повече

Digital Media and Dynamics of Contemporary Public Sphere: Towards a Theoretical Framework

Prof. Dr. Vesselina Valkanova,

Prof. Dr. Nikolai Mihailov

Sofia University

https://doi.org/10.53656/phil2023-03-03

Abstract. The article examines the dynamics and change of the contemporary public sphere caused by the emergence of digital media and their transformative impact on social life and communicative professions…

виж повече

Еднолинейност и/или вариативност. Източни и западни разбирания за предопределеността

Доц. д-р Антоанета Николова

Югозападен университет „Неофит Рилски“

https://doi.org/10.53656/phil2023-03-04

Резюме. Статията се базира на постмодерното разбиране за залеза на големите наративи (Лиотар), между които като особено значим се откроява този за еднопосочност, неотменност и праволинейност на развитието…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Развитието на „индийската нишка“ в Европа: пренос и рецепция на източните идеи на Запад

Ас. д-р Яна Стефанова

Институт по философия и социология – Българска академия на науките

https://doi.org/10.53656/phil2023-03-05

Резюме. Статията разглежда най-ранните сведения за пренос на индийски и будистки идеи на Запад…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

A Brilliant Example of How Philosophy Could Help Solve Some of the Greatest Contemporary Puzzles in Physics

Dr. Vladimir Bozhilov, Assoc. Prof.

Sofia University “St. Kliment Ohridski

https://doi.org/10.53656/phil2023-03-06

Abstract. This Review of “Suggested Answers to Philosophical Puzzles” by Prof. Anguel S. Stefanov (Cambridge Scholars Publishing, 2022) concentrates on the astrophysical chapters of the book…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Аристотеловата Метафизика в български превод

Гл. ас. др. Ясен Андреев

Институт по философия и социология –

Българска академия на науките

https://doi.org/10.53656/phil2023-03-07

1062 а 15 Защото тези, които възнамеряват да общуват чрез разума, трябва в нещо да се разбират: ако това не става, как ще имат разумно общуване помежду си?…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Осемнадесета национална конференция по етика: вяра и доверие – етически аспекти и морални ценности

Васил Лозанов

164. гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“

https://doi.org/10.53656/phil2023-03-08

Резюме. Тази статия е обзор (отзив) за провелата се през м. ноември 2022 г…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Нучо Ордине

Владимир Градев

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/phil2023-03-09

ВИЖ ПОВЕЧЕ