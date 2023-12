ФИЛОСОФИЯ

НАУЧНО СПИСАНИЕ

FILOSOFIYA-PHILOSOPHY JOURNAL

ГОДИНА XXXI / VOLUME 32, 2023

ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ / ANNUAL CONTENTS

СТРАНИЦИ / PAGES

КНИЖКА 1 / NUMBER 1: 1 – 130

КНИЖКА 2 / NUMBER 2: 131 – 254

КНИЖКА 3 / NUMBER 3: 255 – 348

КНИЖКА 4 / NUMBER 4: 349 – 472

AESTETICS / ЕСТЕТИКА

9 – 25: Естетически бележки по края на романтизма [Aesthetic Notes on the end of Romanticism] / Силвия Борисова / Silvia Borissova

ETHICS / ЕТИКА

173 – 185: Феминизмът в спорта: предизвикателства пред философията на пола [Sporting Feminism: Challenges to Philosophy of Gender] /

Боряна Ангелова-Игова / Boryana Angelova-Igova

186 – 202: Етични и правни проблеми, свързани със субектността и изкуствения интелект [Ethical and Legal Problems Related to Subjectivity and Artificial Intelligence] / Веселина Славова, Дарина Димитрова /

Veselina Slavova, Darina Dimitrova

PHENOMENOLOGICAL PROBLEMS /

ФЕНОМЕНОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ

255 – 269: Style and Habitus: Husserl’s Shift from Empathy to Communication /

Boris Pantev

412 – 429: Феноменология и математика при Оскар Бекер [Phenomenology and Mathematics in Oscar Becker] / Ясен Андреев / Jassen Andreev

ONTOLOGY / ОНТОЛОГИЯ

26 – 41: Домът и роботът: опит по онтотопология [The Home and the Robot: an Onto-Topological Attempt] / Яким Петров / Yakim Petrov

203 – 213: Irritability (Need) and An-irritability (Fatigue): A Disorder of Rhythms – the Ontological Burnout (Part A) / Marina Christodoulou

214 – 225: Въведение към една дълбинна онтология на изкуството [Introduction to a Depth Ontology of Art] / Никифор Аврамов / Nikifor Avramov

PHILOSOPHICAL TRADITIONS /

ФИЛОСОФСКИ ТРАДИЦИИ

293 – 311: Еднолинейност и/или вариативност. Източни и западни разбирания за предопределеността [Unilinearity and/or Variability. Eastern and Western Concepts of Predestination] / Антоанета Николова / Antoaneta Nikolova

312 – 321: Развитието на „индийската нишка“ в Европа: пренос и рецепция на източните идеи на Запад [The Development of “The Indian Thread” in Europe: Transmission and Reception of Eastern Ideas in the West] / Яна Стефанова / Yana Stephanova

373 – 393: Нишката, станът и зависимият произход – във и отвъд линейното време (Древна Индия) [The Thread, the Loop and the Dependent Origination – In and Beyond Linear Time (Ancient India)] / Гергана Русева / Gergana Ruseva

ENERGY AND CLIMATE / ЕНЕРГИЯ И КЛИМАТ

355 – 372: Разказът за нашия дом: Екологията, философията и силата на местата [The Narrative of Our Home: Ecology, Philosophy and the Power of Places ] / Стоян Ставру / Stoyan Stavru

CONTEMPORARY PHILOSOPHY /

СЪВРЕМЕННА ФИЛОСОФИЯ

81 – 92: Философия на храненето и идентичност [Food Philosophy and Identity] / Силвия Петрова / Silvia Petrova

131 – 145: Трансценденталният вход в постглобалното [The Transcendental Entrance into the Post-Global] / Валентин Канавров / Valentin Kanawrow

146 – 156: Socio-cultural Nature of the Infodemic and its Appearances under Global Turbulence / Yurii Kalynovskyi

157 – 172: За автоимунните заболявания на отвореното общество [On Open Society‘s Autoimmune Diseases] / Николай Ценков / Nikolay Tsenkov

PHILOSOPHY OF ART / ФИЛОСОФИЯ НА ИЗКУСТВОТО

270 – 283: Дедукция на категориите в една дефиниция за изкуство [Deduction of Categories in a Definition of Art] / Иван Колев / Ivan Kolev

PHILOSOPHY AND POLITICS / ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТИКА

393 – 410: Българската политическа култура: пластове на формиране [Bulgarian Political Culture: Layers of Formation] / Димитър Ганев / Dimitar Ganev

PHILOSOPHY AND PUBLIC SPHERE: NEW BOUNDARIES /

ФИЛОСОФИЯ И ПУБЛИЧНОСТ: НОВИ ГРАНИЦИ

284 – 292: Digital Media and Dynamics of Contemporary Public Sphere: Towards a Theoretical Framework / Vesselina Valkanova, Nikolai Mihailov

PHILOSOPHY OF SCIENCE /

ФИЛОСОФИЯ НА НАУКАТА

42 – 54: Политически практики и механизми на влияние върху обществените представи за наука [Political Practices and Mechanisms of Influence on Public Perceptions of Science] / Светлана Александрова / Svetlana Alexandrova

PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY /

ФИЛОСОФСКА АНТРОПОЛОГИЯ

55 – 69: Послеслов към историята за човека в контекста на развитие на биотехнологиите [Afterword to the Story of Man in the Context of the Development of Biotechnology] / Гергана Попова / Gergana Popova

PSYCOLOGY / ПСИХОЛОГИЯ

70 – 80: Отвъд примката на рефлексията: блогова теория и хиперверие [Beyond the Snare of Reflection: Blog Theory and Hyperstition] /

Стефан Гончаров / Stefan Goncharov

PHILOSOPHY OF EDUCATION /

ФИЛОСОФИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

93 – 108: Толерантността на студентите в контекста на основни демок­ратични ценности [Student Tolerance in the Context of Basic Democratic Values] / Блага Благоева, Стоянка Георгиева / Blaga Blagoeva, Stoyanka Georgieva

11 – 35: Paradigm Shifts in Cognition / Nevena Ivanova 22 COVID-19 and the Shift in the Concept of Education / Hristina Ambareva 36 – 46: An Innovative School for Successful and Happy Children / Silvia Pencheva, Mariana Pencheva

47 – 60: Exploring the Impact of Digital Technologies on Bulgarian Education System and the Uniqueness of the Finnish Education Model / Mariana Todorova

61 – 71: Re-conceptualizing of Education and Re-framing the School as a Place for Preventing Radicalization / Bogdana Todorova

72 – 86: Knowledge in the Educational Context: Social Dimensions and Specifics / Albena Nakova, Valentina Milenkova

87 – 95: Social-Media (Un)Supporting E-Learning and Education: Reproducing Digital Inequalities and Cultural Capital beyond Virtual Identities / Oana Șerban

96 – 115: Educational Perspectives within the Global Changes 2030 / Ani Dimitrova

430 – 439: Как технологиите и изкуственият интелект влияят на училищното образование [How Artificial Intelligence Affects School Education] / Веселина Качакова / Vesselina Kachakova

BOOK REVIEWS / НОВИ ЗАГЛАВИЯ

109 – 116: Човекът като минало (реаллитератур и техники на забравата след смъртта на авангарда) [The Human Being as Past (Realliteratur and Techniques of Forgetting after the Death of Avant-garde)] / Мария Калинова / Maria Kalinova

226 – 231: Емблематичен философски випуск на Софийския университет на 40 години [Emblematic Philosophical Class of Sofia University 40 years later] / Цветан Давидков / Tsvetan Davidkov

232 – 237: Надживяванията и сложността на живота, който живеем [Overlivings and the Complexity of the Lives we Live] / Стоян Ставру / Stoyan Stavru

322 – 324: A Brilliant Example of How Philosophy Could Help Solve Some of the Greatest Contemporary Puzzles in Physics / Vladimir Bozhilov

325 – 329: Аристотеловата „Метафизика“ в български превод [Aristotle‘s Metaphysics in Bulgarian Translation] / Ясен Андреев / Jassen Andreev

440 – 446: „За българската философска култура“. Атанас Стаматов / [“On Bulgarian Philosophical Culture”. Atanas Stamatov] / Ясен Захариев / Iassen Zahariev

447 – 451: „Бог с машина“. Миглена Николчина / [“God with a Machine” . Miglena Nikolchina] / Николай Генов / Nikolay Genov

PHILOSOPHICAL FORUM / ФИЛОСОФСКИ ФОРУМИ

330 – 337: Осемнадесета национална конференция по етика: Вяра и доверие – етически аспекти и морални ценности [Eighteenth National Ethics Conference Faith and Trust – Ethical Aspects and Moral Values] / Васил Лозанов / Vasil Lozanov

451 – 460: Семинар върху апориите за душата в „Енеади“ на Плотин /

[The fifteenth meeting of the Southeast-European Association for Ancient Philosophy, “Difficulties concerning the soulˮ, Plotinus, Enn. IV.3.1 – IV.4.5.] / Димка Гичева-Гочева / Dimka Gicheva-Gocheva

IN MEMORIAM

238 – 239: Владимир Теохаров [Vladimir Theoharov] / Иван Колев / Ivan Kolev

338 – 340: Нучо Ордине [Nuccio Ordine] / Владимир Градев / Vladimir Gradev