МЕТАФИЗИКА

Метафизическото мислене като трансценденция

Д-р Георги Донев

Българска академия на науките

https://doi.org/10.53656/phil2022-04-01

Резюме. Целта на статията е да обоснове генезиса на съзнанието и самосъзнанието чрез метафизическото мислене. Метафизическото мислене е експлицирано като трансценденция, която a priori определя всеки възможен обект на съзнанието…

ФИЛОСОФИЯ И РЕЛИГИЯ

Концептуални аспекти относно Бог и спасението в ученията на гностицизма и богомилството

Доц. д-р Георги Белогашев

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

https://doi.org/10.53656/phil2022-04-02

Резюме. Статията има за цел, чрез сравнителен анализ, експликация на гностическите и богомилските религиозно-философски концептуални основания за възможността за придобиване на познание, спасяващо човека от дуализма на битието….

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ

Епохе́ и редукция във феноменологията на Хусерл

Д-р Десислав Георгиев, д-р Деница Ненчева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/phil2022-04-03

Резюме. Текстът очертава някои от основните теоретико-методологически процедури в трансценденталната феноменология на Едмунд Хусерл. Първата част предлага кратко представяне на общия философски проект на Хусерл…

ФИЛОСОФСКА АНТРОПОЛОГИЯ

Археологическият запис като информация и ентропия

Проф. д.ф.н. Сергей Герджиков

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/phil2022-04-04

Резюме. Археологическият запис е информация, останала в артефакти и биофакти от една изчезнала култура…

ПОЛИТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ

Managing the Policy Process: from Legitimacy to Effectiveness and Back

Prof. Tatiana Tomova, DSc

Sofia University St. Kliment Ohridski (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/phil2022-04-05

Abstract. The article assumes that the search for legitimacy (politics) and the demand for public governance efficiency and effectiveness (policies) are closely intertwined and cannot be separated either structurally or substantively…

ФИЛОСОФИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Философия на приобщаващото образование и актуални проблеми при реализирането на дейностите по обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици

Докт. Станислав Пандин, доц. д-р Генчо Вълчев

Тракийски университет – Стара Загора

https://doi.org/10.53656/phil2022-04-06

Резюме. Настоящата работа акцентира върху някои въпроси от практическо естество, свързани с реализирането на дейностите по общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на полето на предучилищното и училищното образование в България…

The Philosophical Foundations of Pedagogy of Informal Education

Dr. Tanya Zhelyazkova-Teya

Institute of Informal Innovations (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/phil2022-04-07

Abstract. The article presents the philosophical foundations of the Pedagogy of Informal Education, created by the author in 2020 as a new self-contained branch of pedagogy…

