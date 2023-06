Трансценденталният вход в постглобалното

Проф. д.ф.н. Валентин Канавров

Югозападен университет „Неофит Рилски“ ‒ Благоевград

https://doi.org/10.53656/phil2023-02-01

Резюме. Постглобалното е синтетичен проект за битието, който има екзистенциални вектори. Той касае същността на човешкото съществуване…

виж повече

Socio-cultural Nature of the Infodemic and its Appearances under Global Turbulence

Prof. Dr. Yurii Kalynovskyi

Yaroslav Mudryi National Law University (Ukraine)

Assoc. Prof. Vasyl Krotiuk, PhD

Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University (Ukraine)

Assoc. Prof. Olga Savchenko, PhD

Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University (Ukraine)

Roman Zorkin

Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University (Ukraine)

https://doi.org/10.53656/phil2023-02-02

Abstract. The article deals with the socio-cultural nature of information and studies its role in increasing global turbulence. Based on the methodological grounds put forward by A. Toffler, S. Moscovici, N. Chomsky, R. Patzlaff, O. Aronson, dialectical and systemic methods, the authors argue that the infodemic roots in stereotypical thinking generated by mass culture, as well as informatization and computerization of social relations…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

За автоимунните заболявания на отвореното общество

Д-р Николай Ценков

Югозападен университет „Неофит Рилски“

https://doi.org/10.53656/phil2023-02-03

Резюме. Статията е сравнителен анализ на „Четвъртият път“ на Александър Дугин и „Отвореното общество“ на Карл Попър…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Феминизмът в спорта: предизвикателства пред философията на пола

Доц. д-р Боряна Ангелова-Игова

Национална спортна академия „Васил Левски“

https://doi.org/10.53656/phil2023-02-04

Резюме. Целта на статията е да сравни различните политики по отношение на жените в спорта, резултата от тях и критиката им от страна на т.нар. sporting feminism…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Етични и правни проблеми, свързани със субектността и изкуствения интелект

Доц. д-р Веселина Славова

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

Доц. д-р Дарина Димитрова

Икономически университет – Варна

https://doi.org/10.53656/phil2023-02-05

Резюме. С навлизането във все повече сфери на личния и обществения живот темата за ИИ става обект на много дискусии. Разширяването на възможностите на тези технологии поражда необходимостта от въвеждането на етичен и правен регламент с цел контрол…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Irritability (Need) and An-irritability (Fatigue): A Disorder of Rhythms – the Ontological Burnout

Dr. Marina Christodoulou

Institute of Philosophy and Sociology – Bulgarian Academy of Sciences

https://doi.org/10.53656/phil2023-02-06

Abstract. In this paper I propose to bring forward the symptom of fatigue, and/or exhaustion and burnout, brought up by the social-cultural speeds, rhythms, and acceleration, that manifests not only as a quotidian tiredness and fatigue, but also as what I will call a ontological burnout, that is, as an exhaustion of being as being…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Въведение към една дълбинна онтология на изкуството

Ас. д-р Никифор Аврамов

Институт по философия и социология – Българска академия на науките

https://doi.org/10.53656/phil2023-02-07

Резюме. Представям понятието за творческо изкуство като кръстопът на основните положения, правещи изкуството изкуство…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Емблематичен философски випуск на Софийския университет на 40 години

Проф. д.с.н. Цветан Давидков

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/phil2023-02-08

Резюме. Рефлексиите върху индивидуалния и колективния опит са ценен източник на познание. Юбилейният сборник „Философи 1981. 40 години по-късно…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Надживяванията и сложността на живота, който живеем

Проф. д.н. Стоян Ставру

Институт по философия и социология –

Българска академия на науките

https://doi.org/10.53656/phil2023-02-09

Резюме. Рецензията е посветена на най-новата книга на Светлана Събева, озаглавена „Надживявания…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Владимир Теохаров

Доц. д-р Иван Колев

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/phil2023-02-10

ВИЖ ПОВЕЧЕ