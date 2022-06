ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА

Natural Consciousness and Absolute Knowledge: The Notion of Philosophy as Established in Hegel’s the Phenomenology of Spirit

Prof. Vyacheslav I. Korotkikh, DSc.

Bunin Yelets State University (Russia)

https://doi.org/10.53656/phil2022-02-01

Abstract. This research provides an analysis of the role of ‘natural consciousness’ and ‘absolute knowledge’ in the process of establishing the notion of philosophy in Hegel’s The Phenomenology of Spirit…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

ФИЛОСОФИЯ НА НАУКАТА

Новата парадигма в медицината

Доц. д-р Юлия Васева-Дикова

Българска академия на науките

https://doi.org/10.53656/phil2022-02-02

Резюме. В началото на 90-те години на ХХ век се постави началото на т. нар. медицина-основана на доказателство (Evidence-based Medicine – ЕВМ)…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

ФИЛОСОФСКА АНТРОПОЛОГИЯ

The Culture of a Modernizing Traditional Society (Ethnical Aspect)

Assoc. Prof. Dr. Anzhelina A. Koriakina

North-Eastern Federal University (Russia)

https://doi.org/10.53656/phil2022-02-03

Abstract. The intensification of world processes has acutely raised the problem of transitional or modernizing societies and cultures. In this regard, the question of the culture of a modernizing society is actualized…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

ПОЛИТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ

Идеята за човека в политическата философия на модернизма

Доц. д-р Стоянка Георгиева

Икономически университет – Варна

https://doi.org/10.53656/phil2022-02-04

Резюме. Статията анализира развитието на идеята за „политическия човек“ в контекста на неговата зависимост от спецификата на политическата система, както и на зависимостта на устройството на властта от идеята за свободата на човека…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

ПСИХОЛОГИЯ

Стил на взаимоотношение между ученици и учители в училищна среда

Д-р Сезгин Бекир, проф. д-р Ергюл Таир

Българска академия на науките

https://doi.org/10.53656/phil2022-02-05

Резюме. Настоящата статия представя резултати от изследване на стиловете на взаимоотношение, измерени чрез икономията на знаците на признание, при ученици и учители…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Творческа мотивация и процъфтяване: индивидуално-психологически аспекти

Доц. д-р Кирилка Тагарева, д-р Магдалена Герева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/phil2022-02-06

Резюме. Творческата мотивация се разглежда в контекста на структурата на личността и процъфтяването като показател за позитивно развитие…

ВИЖ ПОВЕЧЕ