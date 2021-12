ФИЛОСОФИЯ

НАУЧНО СПИСАНИЕ

BULGARIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL EDUCATION

ГОДИНА XXX / VOLUME 30, 2021

ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ / ANNUAL CONTENTS

СТРАНИЦИ / PAGES

КНИЖКА 1 / NUMBER 1: 1 – 100

КНИЖКА 2 / NUMBER 2: 101 – 216

КНИЖКА 3 / NUMBER 3: 217 – 332

КНИЖКА 4 / NUMBER 4: 333 – 444

BOOK REVIEWS / НОВИ ЗАГЛАВИЯ

86 – 90: Процесуалната философия за същността и бъдещето на образованието [The Process Philosophy for the Essence and the Future of Education] / Нонка Богомилова / Nonka Bogomilova

91 – 93: Новата монография на проф. Николай Милков – един забележителен изследователски похват [The New Monograph of Prof. Nikolay Milkov – a Remarkable Research Approach] / Димитър Цацов / Dimitar Tsatsov

205 – 208: „За всяко следващо поколение проблемът с образованието е нов“ (Уайтхед) [“The Problem of Education is New for Every Next Generation” (Whitehead)] / Димитър Цацов / Dimitar Tsatsov

CONTEMPORARY PHILOSOPHY / СЪВРЕМЕННА ФИЛОСОФИЯ

32 – 41: The Problem of the Totalitarian Nature of the Information Society in the Context of its Influence on Social Institutions / Vladislav Sheleketa, Vasilij Ivakhnov, Irina Dmitrieva, Natalia Revenko

42 – 54: Отчуждението като проблем в Хайдегеровата философия [Alienation as a Problem in Heidegger’s Philosophy] / Николай Павлов / Nikolay Pavlov

117 – 125: Facets of the Hospitality Philosophy: Filotexnia / Yevhenii Bortnykov, Roman Oleksenko, Inna Chuieva, Olena Konoh, Andriy Konoh

359 – 371: Ontology of the Digital Culture: World Trends and Chinese advanced Experience / Denys Svyrydenko, Olena Yatsenko

372 – 381: A Discriminative Ontology for Future Selves / Juraj Odorčák

HERMENEUTICS / ХЕРМЕНЕВТИКА

382 – 393: „Задачата на преводача“ на Валтер Бенямин и невъзможността за пряко съобщение [Walter Benjamin’s “The Task of the Translator” and the Impossibility of Direct Communication] / Кристиян Енчев / Kristiyan Enchev

HISTORY OF PHILOSOPHY / ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА

107 – 116: Wittgenstein on Other Minds / Kailashkanta Naik

223 – 231: The Idea of “Philosophy-as-a-Way-of-Life” in Plato’s Dialogs / Oleg Bazaluk

232 – 243: Existential Functions of Mentalization in Asian Civilizations / Ludmil Georgiev, Maya Tcholakova

339 – 348 Кантиански колебания около собствено философския метод [Kantian hesitations around the Proper Philosophical Method] / Ивайло Димитров / Ivaylo Dimitrov

349 – 358 Шелинг – от логос към мит [Schelling – from Logos to Myth] / Илиана Илиева / Iliana Ilieva

METAPHYSICS / МЕТАФИЗИКА

9 – 19: Metaphysics of Reality: Pragmatico-Analytic Interpretation of Wittgenstein’s Philosophical Approach / Andrii Synytsia

20 – 31: Как мислим трансцендентното: диалогът между Карл Юнг и Мартин Бубер [How we think the Transcendent: the Dialogue between Carl Jung and Martin Buber] / Мирослав Бачев / Miroslav Bachev

MORAL PHILOSOPHY / МОРАЛНА ФИЛОСОФИЯ

126 – 138: Embodied Rationality as a Mode of the Visibility of Ethics (To the Question of the Toolkit of Constructivism) / Olga Dolska, Viktoria Lobas

261 – 271: The Actuality of Aristotelian Virtues / Carmen Rodica Dobre

402 – 412: Questioning the Role of Moral AI as an Adviser within the Framework of Trustworthiness Ethics / Silviya Serafimova

PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY /

ФИЛОСОФСКА АНТРОПОЛОГИЯ

153 – 167: Артефакти 1. Дефиниция [Artifacts 1. Definition] / Сергей Герджиков / Serghey Gherdjikov

394 – 401: Артефакти 2. Виртуална и реална относителност [Artifacts 2. Virtual and Real] / Сергей Герджиков / Serghey Gherdjikov

PHILOSOPHY AND RELIGION / ФИЛОСОФИЯ И РЕЛИГИЯ

75 – 85: Църковният събор от 1360 г. в Търново и българо-еврейският религиозен конфликт от 50-те години на XIV век [Tarnovo Church Council in 1360 and the Bulgarian-Jewish Religious Conflict from 1350ies] / Христо Салджиев / Hristo Saldzhiev

168 – 179: Сотириологията на православната аскетическа традиция в Древната църква и днес въз основа на словата на св. Доротей Газски (+560) и св. Порфирий Кавсокаливит (+1991) [The Soteriology of the Orthodox Ascetic Tradition in the Ancient Church and Today Based on the Works of St. Dorotheos of Gaza (+560) and St. Porphyrios of Kavsokalivia (+1991)] / Стоян Чиликов / Stoyan Chilikov

272 – 286: The Baptism of Relics of Oleg and Yaropolk: Ethical, Theological and Political Aspects / Roman Dodonov, Vira Dodonova, Oleksandr Konotopenko

PHILOSOPHY OF ART / ФИЛОСОФИЯ НА ИЗКУСТВОТО

413 – 422: Концептуализирането на художника в артист: иновации, игри и импровизации [Transformation of Graphic into Conceptual Artist: Innovations, Games and Improvisations] / Тодор Ялъмов / Todor Yalamov

PHILOSOPHY OF EDUCATION /

ФИЛОСОФИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

423 – 433: The Corporal-oriented approach to Education: a Turn towards the Whole Person / Svitlana Hanaba

PHILOSOPHY OF SCIENCE / ФИЛОСОФИЯ НА НАУКАТА

139 – 152: Основанията на науката в изследванията на руския учен Вячеслав Семьонович Стьопин [The Foundations of Science in the Research of the Russian Scientist Vyacheslav Semenovich Styopin] / Николета Михалева / Nikoleta Mihaleva

244 – 260: Virtual Reality from the Standpoint of Complexity Science / Helena Knyazeva

POLITICAL PHILOSOPHY / ПОЛИТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ

55 – 65: On Striking Similarities between Chapters XIV – XIX of Machiavelli’s The Prince and the Fifth Book of Aristotle’s Politics / Aleksandr Mishurin

66 – 74: Нравствеността като изграждащ и променящ правото фактор [Morals as a Law Building and Changing Factor] / Георги Михайлов / Georgi Mihaylov

180 – 191: Култура и политики на паметта в Германия – предпоставки и критика [Memory Culture and Memory Policy in Germany – Prerequisites and Critique] / Даниела Дечева / Daniela Decheva

PSYCHOLOGY / ПСИХОЛОГИЯ

192 – 204: Comparison of Interests and Special Abilities of Left- and

Right-handers / Ivanka Asenova

287 – 300: Личностни детерминанти на субективното усещане за кариерен успех при учители [Personality Determinants of Teachers Subjective Career Success] / Сезгин Бекир, Ергюл Таир / Sezgin Bekir, Ergyul Tair

301 – 316: История на транзакционния анализ в България [History of Transactional Analysis in Bulgaria] / Пламен Минчев / Plamen Minchev

317 – 324: Влияние на социалната изолация върху нивото на резилианс на обучаемите във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ [Social Isolation Impact on the Level of Resilience of the Students in „Nikola Vaptzarov“ Naval Academy – Varna] / Росица Недева / Rositsa Nedeva