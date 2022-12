ГОДИНА XXXI / VOLUME 31, 2022

ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ / ANNUAL CONTENTS

СТРАНИЦИ / PAGES

КНИЖКА 1 / NUMBER 1: 1 – 100

КНИЖКА 2 / NUMBER 2: 101 – 200

КНИЖКА 3 / NUMBER 3: 201 – 300

КНИЖКА 4 / NUMBER 4: 301 – 408

CONTEMPORARY PHILOSOPHY /

СЪВРЕМЕННА ФИЛОСОФИЯ

19 – 29: The Image of the Other in the Cultural Practices of the Modernity / Serhii Vytkalov, Lesia Smyrna, Iryna Petrova, Adriana Skoryk, Olena Goncharova

231 – 238: From Critique of Mass Culture to Culture: Modernity and Arendt’s Political Aesthetics / Tengiz Tsimnaridze

HERMENEUTICS / ХЕРМЕНЕВТИКА

30 – 39: Ricœur and Foucault on Tragedy and Truth / Carlos Garduño Comparán

HISTORY OF PHILOSOPHY /

ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА

9 – 18: Pragmatic Foundations of Religious Experience in Wittgenstein’s Philosophy / Andrii Synytsia

107 – 122: Natural Consciousness and Absolute Knowledge: the Notion of Philosophy as Established in Hegel’s The Phenomenology of Spirit / Vyacheslav I. Korotkikh

207 – 218: Dasein-psyche Research: between Plato and Heidegger / Oleg Bazaluk

219 – 230: Онтологичният избор на философа [The Ontological Choice of the Philosopher]/ Иван Камбуров / Ivan Kamburov

METAPHYSICS / МЕТАФИЗИКА

307 – 315: Метафизическото мислене като трансценденция [Metaphysical Thinking as Transcendence] / Георги Донев / Georgi Donev

PHENOMENOLOGY / ФЕНОМЕНОЛОГИЯ

40 – 50: Аналитика на афицируемостта: около проблема за феноменологическото несъзнавано [Analytics of Affectability: Around the Problem of the Phenomenological Unconscious] / Деница Ненчева, Десислав Георгиев / Denitsa Nencheva, Desislav Georgiev

335 – 348: Епохе́ и редукция във феноменологията на Хусерл [Epoché and Reduction in Husserl’s Phenomenology] / Десислав Георгиев, Деница Ненчева / Desislav Georgiev, Denitsa Nencheva

PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY /

ФИЛОСОФСКА АНТРОПОЛОГИЯ

51 – 60: The Choice of Love and the Numinous: Existential and Gender Contexts /

Nazip Khamitov, Svitlana Krylova, Olena Romanova

134 – 145: The Culture of a Modernizing Traditional Society (Ethnical Aspect) / Anzhelina A. Koriakina

349 – 363 Археологическият запис като информация и ентропия

[The Archaeological Record as Information and Entropy] / Сергей

Герджиков / Serghey Gherdjikov

PHILOSOPHY AND RELIGION / ФИЛОСОФИЯ И РЕЛИГИЯ

61 – 72: Еврейските мотиви в „Сказание за буквите“ на Константин Костенечки – културни и интерпретационни проблеми [The Hebrew Motives in Konstantin Kostenechki’s Work “Treatise of Letters” – Cultural and Interpretational Problems] / Христо Салджиев / Hristo Saldzhiev

73 – 80: The Journey from Egypt to the Promised Land, from the Baptism to becoming the Son of God and from the Earthly to the Heavenly Kingdom from the Point of View of Allegorical Interpretation / Eva Kovacheva

239 – 248: Херметични влияния в съчиненията на Константин Костенечки [Hermetic Influences in the Works of Konstantin Kostenechki] /

Христо Салджиев / Hristo Saldzhiev

249 – 259: Има ли у Спиноза „твърде много Бог“ – щрихи към Хегеловата интерпретация? [Does Spinoza have “too much God” – touches on Hegel’s Interpretation?] Мирослав Бачев / Miroslav Bachev

316 – 334: Концептуални аспекти относно Бог и спасението в ученията на гностицизма и богомилството [Conceptual Aspects concerning God and Salvation in the Teachings of Gnosticism and Bogomilism] /

Георги Белогашев / Georgi Belogashev

PHILOSOPHY OF EDUCATION /

ФИЛОСОФИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

260 – 271: Институционални механизми за генериране на образователните неравенства [Institutional Mechanisms for Generating Educational Inequalities] / Елена Лавренцова / Elena Lavrentsova

374 – 384: Философия на приобщаващото образование и актуални проблеми при реализирането на дейностите по обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици [Philosophy of Inclusive Education and Current Problems in the implementation of Activities for General and Additional Support for Personal Development of Children and Students]/ Станислав Пандин, Генчо Вълчев / Stanislav Pandin, Gencho Valchev

385 – 395: The Philosophical Foundations of Pedagogy of Informal Education / Tanya Zhelyazkova-Teya

PHILOSOPHY OF SCIENCE /

ФИЛОСОФИЯ НА НАУКАТА

123 – 133: Новата парадигма в медицината [The New Paradigm in Medicine] / Юлия Васева-Дикова / Julia Vasseva-Dikova

POLITICAL PHILOSOPHY /

ПОЛИТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ

146 – 158: Идеята за човека в политическата философия на модернизма

[The Idea of Man in the Political Philosophy of Modernism] / Стоянка Георгиева / Stoyanka Georgieva

364 – 373: Managing the Policy Process: from Legitimacy to Effectiveness and back / Tatiana Tomova

PSYCHOLOGY / ПСИХОЛОГИЯ

81 – 93: Връзки на заучената безпомощност и самосаботирането с психичното благополучие [Effects of Learned Helplessness and

Self-handicapping on Flourishing] / Маргарита Бакрачева / Margarita Bakracheva

159 – 172: Стил на взаимоотношение между ученици и учители в училищна среда [Student – Teacher Relationship Style in School Environment] / Сезгин Бекир, Ергюл Таир / Sezgin Bekir, Ergyul Tair

173 – 191: Творческа мотивация и процъфтяване: индивидуално-психологически аспекти [Creative Motivation and Flourishing – Psychological and Social Aspects] / Кирилка Тагарева, Магдалена Герева / Kirilka Tagareva, Magdalena Gereva

272 – 281: Some Aspects of the Differences between Shame and Guilt /

Ina Todoreeva, Ivanka Asenova

282 – 291: Философско-психологически подход към рефлексията в изменените състояния на съзнанието в научното творчеството на Андрей Росохин [Psychological-philosophical Approach to the Reflection in Altered states of Consciousness in the Research Activity of Andrey Rossokhin] / Ивелина Пенева / Ivelina Peneva