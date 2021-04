КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

МЕТАФИЗИКА

Metaphysics of Reality: Pragmatico-Analytic Interpretation of Wittgenstein’s Philosophical Approach

Abstract. The article examines Ludwig Wittgenstein’s views on the world and human beings in it. It is emphasized that the philosopher, in addition to paying a lot of attention to the study of language, which determined the basis of his method of cognition, followed a number of worldview ideas about reality. They were supported by the achievements of physics of that time, although Wittgenstein himself argued that the study of reality is not possible without understanding the metaphysical issues concerning the unspeakable, supernatural, spiritual, and so on. It shows how Wittgenstein interpreted the world and reality, distinguished between different levels of being, studied logical atoms, not laws, analyzed facts, not things, comprehended not only the macrocosm but also the microcosm, and as a result built a pragmatic ontological-cosmological conception, in which human and the way of their being in the world occupied a significant place.

Keywords: reality; world; logical atom; fact; object; microcosm; Wittgenstein

Andrii Synytsia

Ivan Franko National University of Lviv (Ukraine)

Как мислим трансцендентното: диалогът между Карл Юнг и Мартин Бубер

Резюме. Връзката между метафизиката и психологията има различни измерения. Един емблематичен пример за тази връзка е литературната полемика между Мартин Бубер и Карл Юнг относно границите между двете области на научното познание. Според Бубер Юнг си позволява да премине границата на психологията и психиатрията чрез метафизични твърдения, докато Юнг твърди, че всичките му писания и изказвания, дори за трансцендентни обекти, не напускат сферата на емпиризма. Целта на тази статия е да реконструира този диалог и да го анализира критично с оглед на възможностите за мислене на трансцендентното.

Ключови думи: метафизика; психология; Карл Юнг; Мартин Бубер; архетипи

Мирослав Бачев

Българска академия на науките

СЪВРЕМЕННА ФИЛОСОФИЯ

The Problem of the Totalitarian Nature of the Information Society in the Context of its Influence on Social Institutions

Abstract. The article discusses the features of the process of transformation of human consciousness and educational culture in the conditions of the modern information society in the context of digitalization. By using such concepts, the theory of postmodernism and existentialism, the authors prove the legitimacy of the explication of these theories on the processes of transformation of human consciousness and radical changes in educational culture. At the same time, the necessity of critical reflection on the processes and phenomena from the perspective of the basic values of human life, such as love, moral values, creativity, is emphasized. The role of independent and systemic thinking as a condition for self-realization is also proved.

The phenomenology of modern consciousness, intertwined with the phenomena of technology, is the basis of the existential analysis of consciousness. According to the authors, it is an utmost technological and utilitarian orientation of consciousness. Consciousness today is a reflection of the technological orientation of society and this cannot but affect the educational culture, which is becoming technological. The information space modulates the independence of thinking as a support for authoritative opinions, awakening the needs for material well-being, to the detriment of the dialogic nature of thinking and the independence of thinking.

Keywords: information society; social Institute; transformation of consciousness; simulacra; technique; manipulation

1) Vladislav Sheleketa, 2) Vasilij Ivakhnov,

3) Irina Dmitrieva, 4) Natalia Revenko

1)Belgorod State Technological University (Russia)

2)Volgograd State Technical University (Russia)

3)Plekhanov Russian University of Economics (Russia)

4)Belgorod University of Cooperation, Economics and Law (Russia)

Отчуждението като проблем в Хайдегеровата философия

Резюме. Проблемът за отчуждението е ключов за западния марксизъм и централна тема за лявата обществена критика през ХХ в. Развитието на социалните и икономическите динамики през последното десетилетие събуди интереса към нови прочити на този класически въпрос. Настоящият текст се обръща към проблема през призмата на филосoфията на Мартин Хайдегер. Това се случва през интерпретативния прочит на няколко ключови за автора понятия във вързка с марксистката теория на отчуждението.

Ключови думи: безотчественост; наличност; про-падане; по-становка; отчуждение; Хайдегер

Николай Павлов

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

ПОЛИТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ

On Striking Similarities between Chapters XIV – XIX of Machiavelli’s The Prince and the Fifth Book of Aristotle’s Politics

Abstract. In the article, I try to refute an old and widespread superstition according to which the new political philosophy created by Niccolo Machiavelli breaks with classical political philosophy by taking a novel position toward the political; that is, that classics were idle “idealists” while Machiavelli is a cold-blooded “realist”. To do that, I compare the most explicit part of The Prince (chapters XIV-XIX) with the end of the fifth book of Aristotle’s Politics and attempt to show that in the most pivotal chapters of his most famous work, the Florentine, in fact, often borrows Aristotle’s advice on how to preserve a tyrannical rule.

Keywords: Machiavelli; Aristotle; tyranny; political philosophy; ancients; moderns

Aleksandr Mishurin

Russian Academy of Sciences (Russian Federation)

Нравствеността като изграждащ и променящ правото фактор

Резюме. В статията е разгледано специфичното предназначение на нравствеността в условията на съвременното общество. Поради обстоятелството, че тя е в състояние да преодолява различията сред обществените нормативни системи и обединява възприятията за нормативна уредба, нравствеността се превръща в основен съвременен метаюридически регулатор. В качеството си на значим обществен регулатор нравствеността изпълнява посредническа роля между правото и останалите обществени нормативни системи. В тази си роля тя представлява съществен фактор, влияещ върху изграждането и промените на правните предписания. Нравствеността също така е разгледана като променлива величина в условията на динамично развиващото се общество и променящи се условия за живот. Някои модели за поведение, които допреди няколко десетилетия са били приети за противонравствени, днес могат да бъдат разгледани като напълно нормални.

Ключови думи: нравственост; право; нравствени норми; правотворчество; нормативни системи

Георги Михайлов

Югозападен университет „Неофит Рилски“

ФИЛОСОФИЯ И РЕЛИГИЯ

Църковният събор от 1360 г. в Търново и българо-еврейският религиозен конфликт от 50-те години на XIV век

Резюме. Статията разглежда проблеми, свързани с произхода на еврейската общност в средновековно Търново, причините за българо-еврейския религиозен конфликт от 50-те години на XIV век и неговите последствия. Изказана е хипотезата, че търновските евреи произхождат от Византия и се появяват в Търново като производители на копринен текстил в самото начало на XIII век. Религиозният сблъсък от средата на XIV век е отдаден на влиянието върху еврейската общност на някои талмудистки текстове с антихристиянско съдържание, на нарушеното вътрешно статукво между християни и евреи след втория брак на цар Иван Александър и на реакцията на част от християнското население от нарушаването на това статукво.

Ключови думи: талмудистки юдаизъм; църковен събор; религиозен конфликт

Христо Салджиев

Тракийски университет

НОВИ ЗАГЛАВИЯ

Процесуалната философия за същността и бъдещето на образованието

Резюме. Отзивът коментира и анализира основните теми, идеи и тези, откроени в новата книга на Веселин Петров Принципи на съвременната процесуално-философска теория на образованието и обучението. Очертавайки структурата на книгата, отзивът представя анализа на автора относно интерпретацията от страна на процесуалната философия на целите, задачите и принципите на образованието и обучението в рамките на иновативните перспективи на интернет, компютрите, изкуствения интелект. Метафизичните принципи и концепти на процесуалната философия на Алфред Уайтхед – холизъм, организъм, динамика, творчество – са приложени към проблемите и теориите на образованието и обучението.

Ключови думи: процесуална философия; Уайтхед; холизъм; организъм; образование; обучение; изкуствен интелект

Нонка Богомилова

Българска академия на науките

Новата монография на проф. Николай Милков – един забележителен изследователски похват

Резюме. Акцентът е поставен върху изследователския подход, приложен в последната монография на проф. Николай Милков. Става дума за това, че изследвайки ранните източници на аналитичната философия, и по специално в немската литература от края на ХІХ и началото на ХХ век, той се спира и на българските философи Димитър Михалчев и Цеко Торбов. Димитър Михалчев издава на немски език монографията „Философски студии. Принос към критиката на модерния психологизъм“ (Лайпциг, 1909 г.), която е обект на рецензиране от Дж. Мур. Цеко Торбов е асистент на неокантианеца Леонард Нелсон. Проф. Николай Милков не пропуска да отбележи тези малки присъствия на български философи в западноевропейската интелектуална панорама.

Ключови думи: грайфалдски обективизъм; българска философска мисъл; Мур; Михалчев; Торбов

Димитър Цацов

Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“

