ФИЛОСОФИЯ

НАУЧНО СПИСАНИЕ

BULGARIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL EDUCATION

ГОДИНА XXIX / VOLUME 29, 2020

ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ / ANNUAL CONTENTS

СТРАНИЦИ / PAGES

КНИЖКА 1 / NUMBER 1: 1 – 112

КНИЖКА 2 / NUMBER 2: 113 – 224

КНИЖКА 3 / NUMBER 3: 225 – 340

КНИЖКА 4 / NUMBER 4: 341 – 452

BOOK REVIEWS / НОВИ ЗАГЛАВИЯ

91 – 94: Philosophy and Life Sciences in Dialogue / Vassil Vidinsky

95 – 103: Новата монография на Веселин Петров върху Уайтхед [A New Monograph of Vesselin Petrov on Whitehead] / Сергей Герджиков / Serghey Gherdjikov

104 – 105: Frege in Two Dimensions / Nikolai Tsenkov, Elica Tihomirova

213 – 217: Нова концептуална и систематична трансцендентална антропология [A New Conceptual and Systematical Transcendental Anthropology] / Асен Димитров / Assen Dimitrov

307 – 317: „След Бог“ – проблем(атич)ни размишления [Outgrowing God: Problematic Reflections] / Ангел С. Стефанов / Anguel S. Stefanov

318 – 325: Review of Gunnar Skirbekk’s „Crisis and Co-responsibility. Short Political Writings“ / Silviya Serafimova

326 – 332: Нова книга за емпиричното психологично изследване [New Book on Empirical Psychological Investigation] / Янчо Бакалов / Yancho Bakalov

CONTEMPORARY PHILOSOPHY / СЪВРЕМЕННА ФИЛОСОФИЯ

9 – 19: Influence of Mass Culture on Ethnic Culture and Its Overcoming / Anzhelina Koriakina

HERMENEUTICS / ХЕРМЕНЕВТИКА

52 – 67: Modern Quranic Hermeneutics: Abdulkarim Soroush on the Expansion of Prophetic Experience / Abdulla Rexhepi, Isa Memishi

HISTORY OF PHILOSOPHY / ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА

119 – 131: Николай Лоски и Фьодор Достоевски: въпросът за теодицеята [Nikolai Lossky and Fedor Dostoevsky: the Problem of Theodicy] / Нина Димитрова / Nina Dimitrova

231 – 239: Pragmatic Interpretation of Knowledge in Wittgenstein’s Later Philosophy / Andrii Synytsia

240 – 248: Substance vs. Manifestation: Some Pages of „Person’s” History / Kateryna Rassudina

LOGICAL CHALLENGES / ЛОГИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

391 – 404 Truth in Legal Norms / Boyan Bahanov

METAPHYSICS / МЕТАФИЗИКА

347 – 356 Метафизическият генезис на онтологията [The Metaphysical Genesis of Ontology] / Георги Донев / Georgi Donev

357 – 366 Отвъд Хайдегеровата критика на метафизиката в изкуството [Beyond Heidegger’s Critic of Metaphysics in Art] / Никифор Аврамов / Nikifor Avramov

MORAL PHILOSOPHY / МОРАЛНА ФИЛОСОФИЯ

20 – 30: A Virtue-based Model for Medical Ethics and Practice in Edmund Pellegrino / Philemon Ayibo

383 – 390 Actualization of Axiology Development: Problems, Searches, Solutions / Lyubov’ Shabatura, Anton Yazovskikh

PHENOMENOLOGY / ФЕНОМЕНОЛОГИЯ

249 – 257: Expression as a Solution of the Problem of Other Selves / Kailashkanta Naik

PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY / ФИЛОСОФСКА АНТРОПОЛОГИЯ

154 – 161: Gender and Existential Dimensions of Man in the Era of Globalization and Philosophical Education / Nazip Кhamitov, Svitlana Krylova

258 – 265: Meaning of Life, Death and Immortality in Human Existence / Svitlana Krylova, Nazip Кhamitov

367 – 372 Discourses’ Transformation of World Religions and Gender Inequality at the End of the XX – Beginning of the XXI Centuries / Roman Oleksenko, Karina Oleksenko

373 – 383 Диалогични фрагменти върху темата за жертвоприношението [Dialogical Fragments on the Subject of Sacrifice] / Нина Димитрова / Nina Dimitrova

PHILOSOPHY AND RELIGION / ФИЛОСОФИЯ И РЕЛИГИЯ

162 – 173: Педагогическите възгледи на Старозагорския митрополит Методий Кусев (1838 – 1922) и Неврокопския митрополит Борис Разумов (1888 – 1948) [The Pedagogical Views of Metropolitan Methodius Kusev (1838 – 1922) and Metropolitan Boris Nevrokopski (1888 – 1948)] / Стоян Чиликов / Stoyan Chilikov

266 – 276: Между ереста и кабалата – адамитство и адамизъм в средновековна България [Between Heresy and Kabballah – Adamitism and Adamism in Medieval Bulgaria] / Христо Салджиев / Hristo Sladzhiev

PHILOSOPHY OF ART / ФИЛОСОФИЯ НА ИЗКУСТВОТО

405 – 418 The ‘Selfie’ Phenomenon as a Basis for Self-identity Search. Preamble to a Philosophy of the Selfie Photography / Sylvia Borissova, Liliana Yakovleva

PHILOSOPHY OF EDUCATION / ФИЛОСОФИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

174 – 183: Philosophy as an Integrative Component of Educational Culture in the Situation of the Information Society: Socio-psychological Aspects / Vladislav Sheleketa, Natalia Kazintseva, Vasilij Ivakhnov, Valeria Zagovenyeva

277 – 285: Methodological Orientations and Educational Strategies in the Formation of the Modern Age Thinking / Svetlana Hanaba, Nataliia Bakhmat

419 – 431 The COVID-19 Pandemic: Questions about Education and its Prospects /

Veska Gyuviyska, Nikolay Tsankov

432 – 441 Компетентностният подход и обучението по философия в училище [The Competence Approach and Philosophy Education in School] / Милена Плугарова-Райчева / Milena Plugarova-Raycheva

PHILOSOPHY OF SCIENCE / ФИЛОСОФИЯ НА НАУКАТА

31 – 38: Кант и развитието на геометрията [Kant and the Development of Geometry] / Ангел С. Стефанов / Anguel S. Stefanov

39 – 51: Естествени видове и емергентни характеристики. Натуралистки опит за консолидиране на двата концепта [Natural Kinds and Emergent Properties. A Naturalistic Attempt to Consolidate the Two Concepts] / Калоян Нечев / Kaloyan Nechev

132 – 141: Is a Philosophy of Ecology Possible as a Scientific Method? / Nikolai Mihailov, Lidia Sakelarieva

142 – 153: Майнонгианството и онтология на математиката [The Meinongianism and Ontology of Mathematics] / Борис Николов / Boris Nikolov

POLITICAL PHILOSOPHY / ПОЛИТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ

68 – 84: Cultural Identity as Security and a Philosophy of Development for Africa: Reflections on Amilcar Cabral / Philip Ogo Ujomu, Felix O. Olatunji

84 – 90: Modern European Separatism: the Role of the European Union and Wealth /

Veselin Vasilev

PSYCHOLOGY / ПСИХОЛОГИЯ

184 – 198: Себеоценка при ученици от седми клас: влияние на его състоянията и образованието на родителите [Self-esteem of Pre-secondary School Students (Grade 7): Ego States and Parental Education Influences] / Сезгин Бекир, Ергюл Таир / Sezgin Bekir, Ergyul Tair

199 – 212: Психосоциални и медицински аспекти при проследяване на случай с Lues – норми, забрани и предразсъдъци [Psychosocial and Medica Aspects of a Case of Syphilis’ Tracking – Norms, Prohibitions and Prejudice] /

Милена Димитрова, Росица Дойновска, Данчо Дилков, Траянка Григорова, Галина Димитрова / Milena Dimitrova, Rositsa Doynovska, Dancho Dilkov, Trayanka Grigorova, Galina Dimitrova

286 – 306: Културна памет – „инсталирана памет“. Психология на колективната памет като инструмент за политическа власт [Cultural Memory – “Installed Memory”. The Psychology of the Collective Memory as an Implement for Political Power] / Димитър Петков / Dimitar Petkov